Fenerbahçe, bugün yaptığı açıklamayla Vardar karşısında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı antrenman programını açıkladı.

Antrenman öncesi II. Filip Arena’da basın toplantısı düzenleyecek olan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman’a bir futbolcu da eşlik edecek.

Fenerbahçe aynı gün (16 Ağustos) II. Filip Arena’da’da saat 19.00’da ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenman gerçekleştirecek.

