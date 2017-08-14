UEFA Avrupa Ligi Play Off eşleşmesinde Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak olan Vardar, ligin ilk hafta maçında deplasmanda Şkendiya’ya 2-0 mağlup oldu. Maçta üstün taraf olan Şkendiya, 62. dakikada Alimi ve 6. dakikada Junior’un attığı gollerle galibiyete uzandı.

Maçtan dakikalar:

Maçın ilk şutu beşinci dakikada Junior’dan gelirken, Vardar’ın kalecisi Gaçevski topu kurtardı. Gaçevski, 8. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Hasani’nin vuruşunu da çıkardı.

17. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Radeski’nin 10 metre uzkatan çektiği şutu kurtaran Gaçevski, 21. dakikada Alimi’nin vuruşunun gol olmasını engelledi.

Vardar’ın ilk kayda değer atağı 23. dakikada geldi. Sağ kanattan yapılan ve Şkendiya defansından seken top Blajevski’nin önünde kaldı. Sert bir vuruş çıkartan Blajevski, kaleci Zahov’a takıldı.

Bu pozisyondan sonra ilk yarıda oyun sertleşti ve ortada sahada geçti. 0-0’lık skorla soyunma odasına gidildi.



İkinci yarıya da kontrollü başlayan iki takımdan Şkendiya, bir saatlik dilimin geçmesiyle ataklarını sıklaştırdı.

62. dakikada topu getiren İbraimi, Hasani’nin önüne çıkarttı. Hasani’nin pasında topu alan Alimi 20 metre uzaktan yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra beraberlik için yüklenen Vardar’ın bıraktığı boşluklardan faydalanan Şkendiya, 66. dakikada yapılan kontra atakta Hasani’nin asisti ve Junior’un golüyle 2-0 öne geçti.

Bu golden sonra Şkendiya geri çekilirken, Vardar istediği pozisyonları bulamadı.

Maç, ev sahibi takımın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.