Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Elif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için Ocak ayına kadar forma giyemeyecekti.
Fenerbahçe Yönetimi, bu sorunun aşılması için FIFA’ya başvuruda bulundu. Transfer dönemi 8 Eylül’de bitecek, Elmas ise 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak. Eğer FIFA’dan olumsuz haber gelirse, genç yıldızla amatör sözleşme yapılacak.
Kaynak: Fanatik
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