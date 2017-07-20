Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Elif Elmas, 18 yaşını doldurmadığı için Ocak ayına kadar forma giyemeyecekti.



Fenerbahçe Yönetimi, bu sorunun aşılması için FIFA’ya başvuruda bulundu. Transfer dönemi 8 Eylül’de bitecek, Elmas ise 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak. Eğer FIFA’dan olumsuz haber gelirse, genç yıldızla amatör sözleşme yapılacak.

Kaynak: Fanatik