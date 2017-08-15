UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Vardar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenmanlar hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, 3 ayrı bölüm halinde toplam 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Ardından üst sahada dayanıklılık çalışmaları yapılırken, antrenmanın son bölümünü alt sahada gerçekleştirdi.

Oyuncular burada, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Çift kale maçtan sonra antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe’nin yarın İstanbul'dan 12.00'da (TSİ) yola çıkması ve Üsküp’e gelmesi bekleniyor.



Öte yandan UEFA, Vardar-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Luca Banti'nin yöneteceğini açıkladı. Banti'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri (ITA) ile Fabiano Preti (ITA) yapacak. Maçın 4. hakemi ise Marco Guida (ITA) olacak.