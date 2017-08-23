Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Makedonya temsilcisi Vardar’la 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.



UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak.



Stefanski’nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis’in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.

Maç Hangi Kanallarda Yayınlanacak

24 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak rövanş maçı Makedonya Saatiyle 19.30’da başlayacak ve Türkiye’de D-SMART'ın SMART SPORTS kanalında, Makedonya’da ise TV NOVA’da canlı olarak yayınlanacak.