UEFA Avrupa Ligi Play-off maçında Vardar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Üsküp’e geldi.
Kalacakları otele geçen Fenerbahçe kafilesini bir grup Fenerbahçeli taraftar karşıladı ve sevgi gösterilerinde bulundu.
Fenerbahçeli futbolcuların bugün maçın oynanacağı II. Filip Arena stadında antrenman yapması bekleniyor.
Vardar ile Fenerbahçe arasındaki maç yarın saat 20.00’de başlayacak.
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