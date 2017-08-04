UEFA Avrupa Ligi Plaf Off turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Makedonya şampiyonu Vardar ile eşleşti.
17 Ağustos’ta Üsküp’te Vardar deplasmanına gelecek olan Fenerbahçe, 24 Ağustos’ta krımızı-siyahlıları kendi evinde ağırlayacak.
Makedonya’nın UEFA Avrupa Ligindeki diğer temsilcisi Şkendiya ise İtalyan devi Milan’la eşleşti.
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