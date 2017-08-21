Fenerbahçe'nin Vardar'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının biletlerinde indirime gidildi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında, Fenerbahçe ile Makedonya'nın Vardar takımları arasında, 24 Ağustos Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da (TSİ) başlayacak maçın biletlerinde indirim yapıldı. Müsabakaya ait biletler, 22 Ağustos Salı günü doğrudan genel satışa çıkacaktır. Fiyatlar ise şöyle:



OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 30,00 TL



FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL



FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL



FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK: 180,00 TL



FENERIUM ALT- C-G BLOK : 200,00 TL



FENERIUM ALT-D-F BLOK: 230,00 TL



FENERIUM ALT E BLOK: 300, 00 TL



1907 TRİBÜNÜ: 400, 00 TL

Haberler.com