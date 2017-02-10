Yıllarca aynı forma için mücadele eden Anadolu Efes ekibinin efsane basketbolcuları bu kez federasyon başkanları olarak bir araya geldi. Makedonya Basketbol Federasyonu başkanı Petar Naumoski, dün akşam İstanbul'da Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu ile Türkiye'de bir araya geldi.
Naumoski yaptığı açıklamada, "16 yaş altı basketbolcuların karşılaşması projesi iki federasyon arasındaki işbirliğinin sadece bir başlangıcıdır" dedi.
Türkoğlu ise "Beraber aynı takımda oynadığımızda o bizim liderimizdi. Aynı öyle bugün Makedonya basketbolunun liderliğini yapacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.
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