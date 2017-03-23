Makedonya 21 ya altı Milli Futbol Takımı Karadağ Milli takımı karşısında oynayacakları hazırlık maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Makedonya U21 Milli Takım formasını giyen Türk Futbolcu Elif Elmaz yaptığı açıklamada Karadağ'a karşı oynayacakları maçın kendileri içi ciddi bir sınav niteliği taşıdığını belirtti.

Elmaz, "Her futbolcunun hayali milli takımda yer almaktır. Herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Hedefimiz bize verilen milli takım formasıyla elimizden geleni yapıp bu formayı hakkettiğimizi kanıtlamaktır. Milli takımda çalışma prensiplerini öğrendik. İşimizi ciddiye aldık. U21 Milli takımı yeni bir nesilden oluşuyor. Fakat bu nesil büyük başarılara imza atma kapasitesine sahip. Karadağ karşısında iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Makedonya ile Karadağ U21 takımları arasındaki maç yarın saat 14.00'da Üsküp'teki "Petar Miloşevsli" spor kompleksinde oynanacak.