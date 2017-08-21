





Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü İgor Angelovski, İsrail ve Arnavutluk’la oynanacak eleme maçları kadrosunu açıkladı. Kadroda, İspanya’ya karşı ilk kez milli takım formasını terleten Fenerbahçe’nin yeni transferi Elif Elmas da kendine yer buldu.

2 Eylül’de İsrail’e konuk olacak Makedonya, 5 Eylül’de Arnavutluk’u konuk edecek.

Milli takım oyuncularının 28 Ağustos’ta Üsküp’te toplanacağı açıklandı.



Milli takım kadrosunda yer alan isimler şunlar:

KALECİ: Stole Dimitrievski (Gimnastic), David Mitov Nilson (Norrköping), Deyan İliev (Arsenal).

DEFANS: Stefan Ristovski (Sporting CP), Kire Ristevski (Vasas), Kristiyan Toşevski (Pelister), Darko Velkovski (Vardar), Gyoko Zaykov (Charleroi), Visar Musliu (Vardar).

ORTA SAHA: Stefan Spirovski (Vardar), Ferhan Hasani (Şkendiya), Ezcan Alioski (Leeds United), Enis Bardi (Levante), Boban Nikolov (Vardar), David Babunski (Yokohama), Lyupço Doriev (Akademiya Pandev), Nikola Gyorgev (Twente), Elif Elmas (Fenerbahçe).

FORVET: Goran Pandev (Genoa), İliya Nestorovski (Palermo), İvan Triçkovski (AEK), Aleksandar Traykovski (Palermo) ve Maryan Radeski (Şkendiya).