Sezon öncesi son hazırlık maçına bu akiam Şükrü Saraçoğlu stadında çıkan Fenerbahçe rakibi Cagliari’yi 1-0’la geçti.
Makedonyalı genç yıldız Elif Elmas, 21 numarayı giyerek Fenerbahçe’de ilk maçına çıktı. İkinci yarıda Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil olan Elmas’a tribünler sevgi gösterilerinde bulundu.
İyi bir oyun sergileyen Elmas, özellikle fiziksel mücadelelerde son derece güçlü olduğunu gösterdi.
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