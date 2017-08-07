Makedonya’nın en önemli genç yeteneklerinden biri olan Elif Elmas’ın, transfer olduğu Fenerbahçe’de ilk kez bu akşam maça çıkması bekleniyor.

18 yaşından küçük olduğu için henüz profesyonel anlaşma imzalayamadığı Elmas, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından bu akşam Cagliari’yle oynanacak hazırlık maçında sahaya çıkacak.

24 Eylül’de 18 yaşını dolduracak oyuncu için FİFA’ya başvuran Fenerbahçe, onay gelmesi halinde hemen sözleşme imzalayacak. Gerekli izinin alınmaması halinde ise Elmas’la Ocak ayı transfer döneminde imzalar atılacak.



Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak maç saat 19.30’da başlayacak ve Smart Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.