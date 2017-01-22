Cavcav, iki gün önce dengesini kaybederek düşmüş, kolunu ve kafasını çarpmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu bildirilmişti.
Efsane Başkan Cavcav tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.
Ankara Hamamönü'nde doğan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur.
Kaynak: TRT Haber
Efsane Başkan İlhan Cavcav Hayatını Kaybetti
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