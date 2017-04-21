UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransa’nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşan Beşiktaş, penaltı vuruşları sonucunda turnuvaya veda etti.

Maça taraftarının büyük desteğiyle başlayan Beşiktaş, 27. dakikada hızlı kullanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un içeri çevirdiği topa Talisca yerden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Konuk ekip, 34. dakikada Lacazette’nin golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş, 57. dakikada yine Talisca’nın golüyle 2-1 öne geçti. Her iki takım da buldukları fırsatları gole çeviremeyince ilk maçtaki 2-1’lik skor tekrarlandı.

15’er dakikalık iki uzatmada da gol sesi çıkmayınca penaltı vuruşlarına geçildi.

Her iki takım da ilk beş penaltı vuruşunda hata yapmazken, Beşiktaşlı Sırp oyuncu Tosiç altıncı penaltıyı kaçırdı. Lyon’dan topun arkasına geçen Jallet de penaltıdan yararlanamadı. Ancak bu sefer Beşiktaş’ın Hırvat oyuncusu Mitroviç çok kötü bir penaltı kullanarak konuk ekibe fırsat tanıdı. Lyon, penaltıyı gole çevirerek sahadan 7-6’lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, UEFA kupasını alması halinde Ağustos ayında Üsküp’te oynanacak UEFA Süper Kupa maçında sahaya çıkacaktı.