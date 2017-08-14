Struga’da düzenlenen uluslararası hentbol turnuvasına katılan Beşiktaş Mogaz, ikinci maçında Ohrid’le karşı karşıya geldi.
B grubundaki ikinci maçında Ohrid’i 32-24 yenen Beşiktaş Mogaz, finale adını yazdırdı. Beşiktaş’ın Makedonyalı oyuncusu Nemanja Pribak, maçın en iyisi seçildi.
Final müsabakasında Beşiktaş’ın rahibi A grubu birincisi Chartres Métropole’le karşılaşacak.
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