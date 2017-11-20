VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş Mogaz kendi evinde Metalurg’u ağırladı.
Siyah beyazlılar, Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda oynanan maçtan 32-29’luk skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş gruptaki üçüncü galibiyetini alarak puanını 7’ye yükseltti. Metalurg ise 8. maçında beşinci mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş Mogaz, Metalurg’u 32-29’la Geçti
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