Makedonya’nın Struga şehrinde düzenlenen uluslararası hentbol turnuvasına katılan Beşiktaş Mogaz hentbol takımı, ilk maçında rakibi İsveç takımı Alingsas’ı 29-27’lik skorla geçti.
Beşiktaş Mogaz, bugün Ohrid’le oynayacağı müsabakayı kazanması halinde finale yükselecek. Beşiktaş ile Ohrid arasındaki maç saat 19.00’da Struga’daki “Kadınlar Plajı”nda bulunan sahada oynanacak.
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