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23 Ağustos 2017 Çarşamba

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Barseghyam: ‘Fenerbahçe Karşısında Elimizden Geleni Yapacağız’

Vardar, yarın UEFA Avrupa Ligi playoff ikinci maçı için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Takım yarınki maç için son hazırlıklarını yapıyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:51
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Barseghyam: ‘Fenerbahçe Karşısında Elimizden Geleni Yapacağız’



Vardar, yarın UEFA Avrupa Ligi playoff ikinci maçı için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Takım yarınki maç için son hazırlıklarını yapıyor. Vardar, Fenerbahçe’yi elerse geçerse UEFA Avrupa liginde gruplara kalan ilk Makedonya takımı olarak tarihe geçecek.

Vardar’ın futbolcusu Tigran Barseghyan, yaptığı açıklamada yarın İstanbul’da tarih yazmaya hazır olduklarını kaydetti.

Barseghyan, “İlk maçta elde ettiğimiz skor çok avantajlı fakat tur atlamamız için garanti teşkil etmiyor. Büyük iş başarma şansımız var. Bu nedenle Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız. Maç boyunca konsantrasyonumuzu korumamız gerekecek. Çünkü karşımızda güçlü futbolcuları olan büyük bir kulüp var. İlk maçta ise takım ruhuyla mücadele ederek başarabileceğimizi gösterdik” dedi.

Fenerbahçe-Vardar arasındaki UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş karşılaşması yarın İstanbul Şükrü Saraçoğlu stadında Makedonya saati ile 19.30’da başlayacak.

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