



Vardar ile Fenerbahçe arasında Üsküp’te oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play Of maçı öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman basının karşısına geçti. Kocaman yanı sıra Fenerbahçe’nin futbolcusu Alper Potuk’ta yarınki karşılaşma hakkında düşüncelerini iletti.

Basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, “Öncelikli amacımız gruplara kalmak. İki takım da istekli şekilde mücadele edecek. Kağıt üzerinde gözüken güç farkını kullanarak amacımıza ulaşmak en büyük hedefimiz" dedi.

Vardar kulübü antrenörünün istifası konusunda kendisine iletilen soruyu da yanıtlayan Kocaman, "İki Kopenhag maçını da iyi bir şekilde izledik. Sonuçta o takımı organize eden antrenör o takımın başında olmayacak. Yeni bir antrenör olacak mı olmayacak mı onu da bilemiyorum şu anda. Boşluk bulunca çok hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım Vardar. Bir günde başında yeni bir antrenör olsa bile, alışkanlıkların değişme ihtimali çok yüksek değil” ifadelerini kullandı.

Kocaman’dan Elif Elmas Hakkında Açıklama

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin transfer ettiği Makedonyalı genç futbolcu Elif Elmas hakkında da yorum yaptı. Kocaman "Fenerbahçe'nin tarzı olmayan bir transfer oldu. Elif Elmas, çok genç yaşta. Beklentilerimizin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Henüz 17 yaşında, dolayısıyla oyununun oturması 2-3 yılı daha alacaktır. Büyük beklentiler bir anda tersine doğru da götürebilir. Zamana ihtiyacı var” şeklinde konuştu.



Basın toplantısında konuşan Alper Potuk ise “Yarınki maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Bunun için hazırlandık” ifadelerini kullandı. Rakipleri Vardar hakkında da düşüncelerini ileten Potuk, “Vardar ekibini izlediğimizde gerçekten iyi bir ekip olduğunu gördük. Biz kendimize çok inanıyoruz. Rakibimize da saygı gösteriyoruz. Yarınki maçta elimizden geleni yapacağız” dedi.

Basın toplantısının ardından Fenerbahçe takımı antrenmana geçti.