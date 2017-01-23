Bayan karatecimiz Azra Suri on yıldır yoğun çalışmalarıyla hedeflerine ulaştı. Milli takıma girdi ve şimdi hedefi Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Olimpiyatlara da katılma hedefi var...

Türk gençleri ülke karate sporumuzun kalkınmasında büyük emek veriyorlar. Erkeklerde Aziz İsmail Avrupa şampiyonalarında olduğu gibi dünya kupalarında da ülkemizi en yüksek düzeyde temsil ediyor. Kadın karateciler arasında Azra Suri de yer alıyor.

Azra Suri “Keikst” karate kulübünde çalışmalarını sürdürerek, Makedonya milli kadrosuna kadar gelmeyi başardı. Kendisi gelecek ay düzenlenecek olan Avrupa gençler karate şampiyonasında Makedonya milli takımda yer alarak, ülkemizi temsil edecek.

Kaç yıldır Keiks karate kulübünde faaliyetlerine devam etmektesin?

Karate Keiks kulübünde 10 yıldır antrenmanlarıma devam etmekteyim. 7 yaşından beri karate ile ilgilenmeye başladım ve bu güne kadar geldim. Şu anda karatede en üst seviyedeki siyah kuşağa kadar ulaşmış durumdayım. Bu kuşağa yoğun çalışma temposuyla ve elde ettiğim başarılarla ulaştım. Balkan şampiyonasına, güçlü uluslar arası turnuvalara katıldım. Buralarda elde ettiğim başarılarla siyah kuşağa kadar ulaştım.

Haftanın 5 gününde çift antrenmanla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Teknik ve kondisyon idmanlarına ağırlık vermekteyiz..

Karatede bugüne kadar elde ettiğin başarıları anlatır mısın?

2011 yılında Yunanistan’da düzenlenen Balkan şampiyonasında 3. yeri aldım. Daha sonra 2013 yılında Konya’da 23 Nisan turnuvasında birinci oldum. Ülkemizin Gostivar şehrinde 2014 yılında düzenlenen turnuvada ve 2015 yılında da Sırbistan’da gerçekleşen turnuvayı da birinci olarak bitirdim.

Ailenin başarındaki payı ne kadardır?

Başarılarımda tabi ki ailemin payı çok büyüktür. Ailem her zaman arkamda durmuştur ve bana her zaman umut veriyorlar.

Kulübünden destek var mı?

Kulübüm bana her zaman en güzel çalışma koşullarını sağlamakta. Antrenörümüz Elvir Kurtanoviç bizlere her zaman en büyük desteği veriyor. Elvir Kurtanoviç’le çalışmak bana ayrı bir gurur veriyor. Çünkü kendisi 1993 yılında Glasgow kentinde Avrupa gençler şampiyonasında bağımsız Makedonya’ya ilk altın madalyayı kazandırdı. Olağanüstü tecrübeli hocalarımızdan biridir. Teknik ve dayanıklık açısından bizleri iyi hazırlıyor. Ben buraya kadar gelmişsem onun sayesinde oldu. Bana ve tüm kulüp üyelerine büyük destekçi oluyor.

Karate sporunun kolay ve zor yönlerini bizlere anlatır mısın?

Karate çok zor bir spor dalıdır. Aynı zamanda çok çalışmanın da zorunlu olduğu bir spor dalıdır. Bizler çok çalışıyoruz.





Antrenman ve müsabakalar dışında zamanını nasıl geçiriyorsun?

Beden eğitimi bölümü öğrencisiyim. Şu an son sınıfta yer alıyorum. Okulumda ilerlememe ayrı bir olanak sağlıyor.

Bir sporcunun beslenmesi çok önemli bunun avantajlarını bize anlatır mısın?

Tabii her sporda beslenme çok önemlidir. Bir sporcunun doğru düzgün beselnmesi onun daha kolay ilerlemesine yardımcı oluyor. Bu yüzden beslenmeye de büyük önem veriyorum.

Karate denildiği zaman akla ilk dövüş geliyor fakat karate güç ve sabrı bir araya pekiştiren savunma özelliği vardır. Bu konu hakkında neler diyeceksin?

Karate dövüş sporu olduğu kadar aynı zamanda bir savunma sporudur. Ben karatede sabrı öğrendim, nasıl savunma yapılması gerektiğini öğrendim ve en önemlisi asla vazgeçmemeyi öğrendim.

Karatede hangi disiplinde çalışmalarını sürdürüyorsun?

Kumite dalında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Kumite, Kata gibi değildir. Karşılıklı serbest dövüş biçiminedir. Kumite, ellerin karşılaşması anlamına gelmektedir. Hem spor hem de kendini savunma alıştırması amaçlı olarak uygulanmaktadır.

Hedeflerin nelerdir?

Hedefim ilk önce Avrupa ve Dünya şampiyonu olmaktır. Aynı zamanda her sporcunun rüyası Olimpiyatlarda mücadele etmek ve tabi ki Olimpiyat şampiyonu olmak.

Şu anda Avrupa şampiyonası için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hazırlıklar yoğun tempoda gerçekleşiyor. Milli takıma girmek ve ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmek benim için ayrı bir mutluluktur. Milli takıma zorlu bir sınavdan geçtikten sonra katılma hakkını kazandım. Milli takım seçmelerinde rakiplerimi bir düze çöktürerek birinciliği kazandım ve Makedonya milli kadrosuna dahil oldum. Gelecek ay Avrupa gençler şampiyonasında birinciliği kazanıp altın madalyayla dönmek istiyorum.