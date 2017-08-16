Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Banti düdük çalacak.
Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida üstlenecek.
Avrupa Ligi'ndeki Vardar-Fenerbahçe Maçını...
Fenerbahçe’de Vardar Maçı Hazırlıkları...
Vardar Teknik Direktörü Sedloski İstifa Etti...
Fenerbahçe’nin Üsküp’teki Antrenman Programı...
Beşiktaş, Struga’da İkinci Galibiyetle Finale...
Fenerbahçe’nin Rakibi Vardar’dan Lige Kötü...
Beşiktaş Hentbol Takımı Struga’daki Turnuvaya...
Vardar-Fenerbahçe Maçı Biletleri 300 Denara...
Yorumlar