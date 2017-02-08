Anadolu Efes Spor Kulübü'nün "Forma Emekliliği" uygulaması kapsamında 9 Şubat’ta Makedonya basketbolunun efsane isimlerinden Petar Naumoski’yi onore edecek.

Naumoski’nin giydiği 7 numaralı forma emekli edilecek ve takım müzesindeki Onur Köşesinde bir bölüm ayrılacak.

Sosyal medyada #EfsaneNaumoski etiketiyle unutulmaz isim hakkındaki anılar ve duygular paylaşılmaya başlandı.

Anadolu Efes formasını 1992 yılından itibaren 6 sezon giyen Petar Naumoski, bu süre içerisinde 12 kupa kazanırken, 1993 yılında da Avrupa Kulüpler Kupası’nda final oynayarak ikincilik kazandı.

Naumoski, bir Türk takımının da Avrupa’da kupa kazanabileceğini kanıtlayan takımın en kilit isimlerinden biriydi. Makedon basketbol adamı, Anadolu Efes forması giydiği dönemdeki performanslarıyla, Türkiye’de basketbol sevgisi ve kültürünün artmasına da katkıda bulunmuştu.

Turkish Airlines Euroleague’in 22. haftasındaki EA7 Emporio Armani Milano karşılaşmasındaki Forma Emekliliği Töreni için 9 Şubat’ta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda olacak olan Petar Naumoski, 11 Şubat Cumartesi günü basketbol sohbetinde ise Anadolu Efes taraftarlarıyla bir araya gelecek.