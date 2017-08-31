Bir dönem Pınar Karşıyaka, Ülkerspor ve Mersin BŞB’de oynayan eski basketbolcu Vrbitsa Stefanv’un 12 yaşındaki oğlu Rubin Stefanov, Anadolu Efes’e transfer oldu.

Sportmedia.mk sitesisinin haberine göre, Avrupa’nın birçok büyük kulübünün transfer listesinde yer alan genç yeteneği Anadolu Efen kaptı.

Anadolu Efes’le anlaşma imzaladıklarını doğrulayan Vrbitsa Stefanov, “Anadolu Efes’e transfer olmaya karar verdik çünkü Rubin’in önce kişisel daha sonra oyuncu olarak gelişimi için en iyi imkanları sunduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

MZT Skopje’yle başarılı bir sezon geçiren Rubin, yurtdışına transfer olan en genç Makedonyalı basketbolcu oldu.

Vrbitsa Stefanov’un da Anadolu Efes’in alt yaş kategorilerinde antrenör olarak görev alacağı kaydedildi.