



Bu yıl Makedonya kupasına sponsor olan Türk şirketi Limak Holding'in ismini taşıyan Limak 2017 Kupası'na katılma hakkı kazanan ekipler belli oldu.

Kavadarci'de düzenlenecek olan 2017 Limak Makedonya Kupasında Vardar, MZT Skopje Aerodrom, Karpoş Sokoli, Feni İndustri, Rabotniçki, Kumanovo, Kojuf ve AB Ohrid ekipleri yarışacak.