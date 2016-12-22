



Makedonya Futbol Federasyonu, 2016 yılının en başarılı futbolcularını ödüllendirdi.

Makedonya'nın en iyi futbolcusu Şekndiya'nın formasını giyen Besart İbraimi seçildi. İbraimi ayrıca en çok gol atan unvanına da sahip oldu. Yurt dışında ülkeyi en iyi temsil eden futbolcu ödülü ise İliya Nestorovski'ye gitti.

Yılın en iyi teknik direktörü ise tartışmasız seçildi. 2016 yılının en iyi antrenör ödülü bu yıl Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na katlmayı hak kazanan Makedonya U21 Milli Takımının teknik direktörü Blagoya Milevski'ye verildi.

Diğer yandan 2016 yılının en iyi genç oyuncu ödülünü Elif Elmas (Rabotniçki), en iyi genç kategorilerin teknik direktörü Yugoslav Trençovski (Akademiya Pandev), genç kategorilerin en iyi golcü Aleksandar Mişov (Akademiya Pandev), genç kategorilerde yılın en iyi ekibi FK Vardar, En iyi bayan futbolcu Teodora Dimovska (JFK Dragon), En iyi kadın golcü Afrodita Salihi (JFK Dragon), En iyi hakem Dimitra Meçkarovski, en iyi 'Fair-Play' ekibi ödülünü Horizont Turnovo elde etti.