Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan parti milletvekilleri başsavcı Marko Zvrelvski’yi görevden alıncaya kadar tatile çıkmama kararı aldı.
Bu karar Meclis Başkanı Talat Caferi’nin Yerel Seçimleri 6 Ağustos tarihinde imzalayacağına dair yaptığı açıklamanın ardından verilmişti.
Ana muhalefet VMRO-DPMNE milletvekilleri ise Mecliste Struga çöp sahası ve Bulgaristan’la imzalanması planlanan anlaşmanın tartışılmasından yana.
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