Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev, Arnavutluk Üsküp Büyükelçisi Fatos Reka ile bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler ele alındı.

SDSM Genel başkanı Zoran Zaev'in, Büyükelçi Reka'ya Gruevski'nin hükümeti kurma görevini 29 Ocakta geri çevireceğinin beklentisi içerisinde oluğunu bildirdiği öğrenildi.

Zaev, AB ilerleme raporları çerçevesindeki tüm reformları yerine getirmek ve Avrupa Entegrasyonu sürecinde ilerleme kaydetmeyi amaçladıklarını dile getirdi.