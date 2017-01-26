SDSM Genel başkanı Zoran Zaev'in, Büyükelçi Reka'ya Gruevski'nin hükümeti kurma görevini 29 Ocakta geri çevireceğinin beklentisi içerisinde oluğunu bildirdiği öğrenildi.
Zaev, AB ilerleme raporları çerçevesindeki tüm reformları yerine getirmek ve Avrupa Entegrasyonu sürecinde ilerleme kaydetmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
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