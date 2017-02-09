"Arnavut Birliği" Koalisyonunun Lideri Ziyadin Sela, Hahn ile yaptığı görüşme sonrasında basının karşısına geçti. Sela yaptığı açıklamada, Hahn ile yaptıkları görüşmede olası erken seçimin ülkedeki krizi çözmek yerine daha karmaşık hale getireceği kanısına vardıklarını ifade etti.
Hükümet kurma yetkisi için imza vermeye hazır olduklarını belirten Sela, onun öncesinde Arnavut partilerin ortak platformunun kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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