



İktidar Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) dün akşam merkez yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Parti belediye temsilcilerinin de katıldığı toplantıda yerel seçim konusu tartışıldı.

Yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada SDSM Lideri Zoran Zaev, partisinin yerel seçimlere hazır olduğunu ve seçimlerden tarihi bir zaferle ayrılacaklarını belirtti.

Zaev konuşmasında, “Sosyal Demokratlar Birliği, önümüzdeki yerel seçimlerin favori partisidir. Vatandaşlar daha yüksek hayat standartları getiren yeni siyaset ve yeni değerleri gördü. SDSM’nin yerel seçimleri kazanmasıyla, başlatılan reform süreci yerel yönetimlerde de devam edecek. Yerel çapta halkın karşılaştığı sorunlar çözüme ulaştırılacak. Makedonya ileriye gidecek” ifadelerini kullandı.

Merkez yönetim kurulunda alınan kararla SDSM, yerel seçimlerde diğer partilerle de koalisyona açık olacak.