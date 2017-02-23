



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da katıldığı bir ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hükümet kurma süreci ve BDİ ile süren müzakereler konusunda kendisine iletilen soruyu yanıtlayan Zaev, "Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma yetkisini vermek için imza toplama şartını öne koyması nedeniyle, BDİ milletvekillerinin imzası gerekiyordu. Dün BDİ yönetim kurulu imzaları verme kararı aldı. Müzakereler sürecinde Sosyal Demokratlar Birliğinin platformu, Arnavut partilerin platformu ve dil yasası gibi önemli maddelerde uzlaşıldı. Geriye siyasi parti liderleriyle hükümet kadro dağılımı konusunda anlaşmak kalıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki 10-15 gün içerisinde SDSM öncerliğinde bir hükümet kurulacak." dedi.