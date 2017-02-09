



AB Komiseri Johannes Hahn siyasi liderlerle Makedonya Meclisinde gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında SDSM Lideri Zoran Zaev ile de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Zoran Zaev, "Hükümetin bir an önce kurulması hem vatandaşların hem de ülkenin bekası için önemli. Vatandaşların ve Avrupa Birliği'nin beklentisi reformların yapılmasıdır. SDSM'nin öncelik tanıdığı alan, seçim programında da yer aldığı gibi AB ve Pribe raporlarında yer alan reformların gerçekleşmesidir. SDSM olarak koalisyon ortaklarımızla birlikte amacımız bir an önce imza toplama sürecini sonuçlandırıp hükümet kurma müzakerelerini başlatmaktır." dedi.

Ali Ahmeti'nin yazılı belge istediklerine dair yaptığı açıklamasına atıfta bulunan SDSm Lideri Zaev, "Yazılı veya sözlü fark etmeksizin bizim için söz sözdür." sözlerini ifade etti.

Zaev,Arnavut partilerin ortak platformu konusuna da değinerek, hükümeti kurma yetkisini aldıklarında konuda parti olarak resmi tavırlarını ortaya koyacaklarını dile getirdi.

"Biz platformdan kaçmıyoruz. Platforma olumlu bakıyoruz çünkü vatandaşların bir bölümünün günlük hayatlarındaki engeli ortadan kaldırmaya neden olabilir." sözlerini ifade eden Zoran Zaev, tüm bu görüşlerin Makedonya Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olduğunu ve amaçlarının azınlık topluluklara eşit hakların sağlanabilmesi olduğunu vurguladı.

Johannes Hahn, bu gece VMRO-DPMNE Lideri Nikola Greuvski ile yapacağı görüşmenin ardından toplantıları sona erecek.