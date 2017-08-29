İktidar Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri ve Başbakan Zoran Zaev, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Zaev, belediye başkan adaylarını yaptıkları anketlerle halka danışarak belirleyeceklerini belirtti.
Zaev açıklamasında, “Belediyeler insan hayatında çok önemli faktörlerdir. Bu durumu göz önünde bulundurarak belediye başkan adaylarını da yaptığımız anketler üzerinden halka danışarak belirleyeceğiz” ifadeleri kullandı.
Anketlerin bölgelerde yapıldığını da ifade eden Zaev, yavaş yavaş sonuçların da ellerine ulaştığını kaydetti.
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