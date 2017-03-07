



SDSM Lider Zoran Zaev bugün parti gene merkezinde Almanya, İngiltere, İsveç ve Hollanda büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler masaya yatırıldı.

Almanya Büyükelçisi Christine Althauser, İngltere Büyükelçisi Charles Garrett, İsveç Büyükelçisi Mats Staffansson ve Hollanda Büyükelçisi Vauter Plomp ile gerçekleşen görüşmede SDSM Genel Başkan Yardımcısı Radmila Şekerinska da yer aldı.

Görüşmeyle ilgili SDSM tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda ülkedeki demokratik sürecin reform hükümetinin kurulmasıyla devam edeceği görüşlerinin paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Zaev görüşmede, güvenilir bir seçim yapıldığını, bu seçimlerde vatandaşları çoğu tek toplum konsepti, ülkenin gelişmesi ve kaliteli yaşam şartlarını desteklediğini, 67 milletvekilinin imzasıyla Mecliste çoğunluk sağlanıp hükümet kurma çalışmalarının yapılması için gereken şartlar oluşturulduğunu ifade etti." denildi.