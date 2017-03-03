Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği lideri Zoran Zaev, “24” kanalında katıldığı programda Demokratik Bütünleşme Birliği’yle yaptıkları görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Arnavutça konuşmayanların cezalandırılacağı, banknotlarda da Arnavutça yazılacağı gibi iddiaların asılsız olduğunu kaydeden Zaev, “Ahmeti’yle konuştuklarınızın %80’i paraları nasıl geri çevireceğimiz ve maaşları nasıl yükseltebileceğimiz konusundaydı. İnsanlar manipüle ediliyor. Makedonya’da 32 belediyede iki dil resmi, Kumanova’da mesela üç dil resmi” dedi.

Zaev, VMRO-DPMNE’nin BDİ’yle yaptığı ve başarısız sonuçlanan koalisyon görüşmeleri sırasında, Arnavutçanın resmi dil olmasını kabul ettiğini ancak Özel Yetkili Savcılığın görev süresinin uzatılmaması şartı koştuğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı İvanov’un anayasaya uyarak hükümeti kurma yetkisini kendilerine vermesi gerektiğini dile getiren Zaev, Cumhurbaşkanının VMRO-DPMNE’den 61 milletvekili şartı koşmadığını ancak kendilerinden bunu istediğini hatırlattı.