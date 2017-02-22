Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev, bu akşam Demokratik Bütünleşme (BDİ) Lideri Ali Ahmeti ile BDİ'nin Kalkandelen'deki Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede hükümet kurma yetkisi için gerekli imzaların temin edilmesi hususunda konuşuldu.
Zaev görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Liderler düzeyinde bazı farklı fikirlerin üstesinden geldik. Hem SDSM hem de BDİ dil yasası konusunda Anayasal çerçevede çözüm bulmayı arzu ediyor. Anayasa dışında bir şeylerin gerçekleşmesine izin vermemeliyiz. Anayasaya uygun olmayan tüm maddeler suya düşer. Müzakereler bugün burada bitmiyor." dedi.
Zaev açıklamasında ayrıca her iki tarafın da Anayasa'nın dışına çıkmadığını vurguladı.
Zaev açıklamasının devamında "Hükümet kurma yetkisi için imza bekleyen benim. Makedonya Cumhuriyeti Anayasası değişmeyecektir, imzaları alamama riski olsa bile." dedi.
Makedonya'nın bu günleri sabırla beklediğini ifade eden Zaev, yakın zamanda bir sonucun çıkacağını ya imzaları elde edeceklerini ya da alamayacaklarını belirtti.
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