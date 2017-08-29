



Yunanistan medyasında, Yunanistan Hükümeti’nin, Dışişleri Bakanı Nikos Kodzias’ın Üsküp’e gerçekleştireceği resmi ziyaretinden beklentilerinin düşük olduğu haberleri yer aldı. Ayrıca konuyla ilgili yayınlanan haberlerde ziyaret sırasında iki bakan arasında yapılacak görüşmelerin konuları hakkında herhangi bir detay verilmediği ifadeleri de yer aldı.

Yunanistan’ın önemli yazılı medyasından To Vima’da yer alan haberde, “Atina, orta yolu tutup bir yandan Makedonya hükümetinin yapıcı tutumunu monopolize etmesine izin vermeyecek, diğer yandan da isim sorununun hızlı bir şekilde çözümü için şartların henüz oluşmadığını gösterecek” ifadeleri yer alıyor.

Dışişleri Bakanları Kodzias ile Dimitrov arasında gerçekleşecek görüşme hakkında çıkan haberlerde ise iki ülke arasında güven inşa edilmesi konusunun masaya yatırılacağı ifade edilirken, Kodzias’ın Üsküp’ün Yunanistan’a karşı yaptığı tahrik edici hareketleri de gündeme getireceği belirtiliyor.

Her ne kadar isim sorunu öne çıkmasa da Yunanistan Dışişleri Bakanı Kodzias’ın Üsküp ziyaretinde Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile gerçekleştireceği görüşmede isim sorununu da ele alacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin masaya yatırılması açısından Kodizas’ın Üsküp ziyareti sırasında Bakan Dimitrov ile gerçekleştireceği görüşme olumlu olarak değerlendiriliyor.