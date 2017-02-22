11 Aralık erken parlamento seçimleriyle daha da karmaşık bir hal alan Makedonya’daki siyasi ortam, yaklaşan yerel seçimleri de etkileyecek.
Hükümeti kurma yetkisinin verilmesi sırasında boşlukları bulunan anayasada, yerel seçimleri kimin ilan edeceği de yazmıyor. Mevcut anayasada sadece parlamento seçimlerini meclis başkanının ilan etmesi gerektiği yer alıyor. Bugüne dek geleneksel olarak yerel seçimler de Meclis Başkanı tarafından ilan ediliyordu.
Diğer yandan yerel seçimlerin ilan edildikten 70 ile 90 gün sonra yapılması gerektiği göz önüne alınırsa, önümüzdeki hafta ilan edilmesi halinde Mayıs ayının ortalarında yerel seçimlerde sandığa gideceğimiz anlamına geliyor.
Yerel Seçimleri Kim İlan Edecek?
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