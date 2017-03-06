



Makedonya Seçim yasasına göre seçim gününden en az 70 en çok 90 gün önce seçim kararnamesi imzalanıp seçimler ilan edilmeli. Kararname ise sadece Meclis Başkanı tarafından imzalanıyor.

Fakat Mecliste henüz başkan seçilmedi. Meclis ilk kuruluş oturumunu 30 Aralık 2016'da yaptı.

Siyasi partilerin bu konuda görüşleri farklı. VRMO-DPMNE yerel seçimlerle birlikte bir erken seçimin daha yapılmasını istiyor. SDSM ise Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma görevini vermesini böylelikle sürecin Anayasal çerçevede devam etmesini istiyor. Diğer yandan BDİ ise yerel seçimlerin ertelenmesinden yana değil.