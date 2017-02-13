Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) arasındaki koalisyon görüşmelerinin, BDİ’nin yazılı güvence istemesiyle tıkanması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) lideri Nikola Gruevski’nin, “Koalisyon görüşmeleri esnasında BDİ bizden yazılı güvence istemedi” açıklamasına yalanlama geldi.
BDİ Basın Sözcüsü Buyar Osmani, Alsat-M televizyonuna verdiği demeçte VMRO-DPMNE’den de Arnavutça diliyle ilgili yasa ve Arnavut platformunun hükümetin programına eklenmesi konularında yazılı güvence istediklerini kaydetti.
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