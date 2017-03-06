



VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski, Hırvatistan Devlet Televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Nikola Greuvski, açıklamasında ülkenin krizden çıkması iki seçenekle olabileceğini bunların birinin yerel seçimlerle birlikte erken seçime gidilmesi ikincisinin de SDSM'nin Arnavut platformunu kabul etmeyip VMRO-DPMEN'nin desteği ile azınlık hükümeti kurması.

Kendisine iletilen 2008 yılında buna benzer bir anlaşmanın imzalandığı sorusunu da yanıtlayan Gruevski, "O çok farklı bir şey. Bugün talep edilen bu maddeler Makedonya anayasasına aykırı. Bu platform iki uluslu bir devlet yapısına götürüyor. Türkler, Boşnaklar, Sırplar, Ulahlar, Hırvatlar ve diğer etnik topluluklar gözden çıkarılıyor." sözlerini ifade etti.