



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ile ABD Senatörü John MacCain dün Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdikleri görüşmede Makedonya'daki siyasi krizi de gündeme getirdikleri öğrenildi.

Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Vuçiç, Makedonya'daki sorunun çözüme ulaşması bölge istikrarı için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Vuçiç açıklamasında "Bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için, Makedonya'da hükümet kurma problemini en sakin bir biçimde halledilmesi gerekiyor" dedi.

Konuşmasının devamınd Vuçiç, "Bu sorun bizi de yakından ilgilendiriyor. Makedonya'daki durumdan memnun olmayan Arnavutlar varsa, sorun oradan Sırbistan'ın güney bölgesine sıçrayabilir. Makedonlar arası bir çatışma çıktığı taktirde de kimse için iyi olmayıp kötü sonuçlar doğurur" dedi.