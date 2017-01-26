Özel Yetkili Savcılığın “Puç” davası iddianamesini geri çekmesi üzerine VMRO-DPMNE’den gelen tepkiler devam ediyor.

Dün partisinin basın toplantısında konuşan Timço Mucunski, bir hafta geçmesine rağmen Özel Yetkili Savcı Katica Yaneva’dan cevap beklediklerini söyledi.

Yaneva’nın olayını üstüne gitmek yerine olayı örtmekle Makedonya yargısının en büyük skandalına imza attığını kaydeden Mucunski, bu şekilde Özel Yetkili Savcılığın kurulma nedeninin ortadan kaldığını vurguladı.

Özel Yetkili Savcılık, ellerinde bulunan deliller ve “Target” ile “Tvırdina” soruşturmalarında elde edilen bulgularla örtüşmemesini gerekçe göstererek iddianameyi geri çekmişti.

“Puç” davasında SDSM lideri Zoran Zaev’in yanı sıra “Puç” davasında eski istihbarat şefi Zoran Veruşevski ve eşi Sonya Veruşevska ve Branko Palifrov da sanıklar arasında yer alıyor.

Dört sanık da casusluk, devlet yöneticilere karşı şiddet ve yasadışı dinlemeler yapmakla suçlanıyor.