VMRO-DPMNE ile SDSM arasındaki “Arnavut platformu”yla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Dün basın toplantısı düzenleyen VMRO-DPMNE’den Krste Yovanovski, SDSM’nin Arnavut partilerinin platformunu açık bir şekilde reddetmesi ve kendilerinin azınlık hükümetine vereceği desteği kabul etmesi veya yeni seçimlere gidilmesi teklifini tekrarladı.

Yovanovski, yeni seçimlere gidilmesi halinde seçmenlerin Arnavut platformu hakkında ne düşündüğünü açıkça gösterebileceğini söyledi.

SDSM lideri Zaev’in iktidara gelmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu iddia eden Yovanvski, “Halk, Zoran Zaev’in devletin toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve onurunu ezerek Tiran platformu üzerine hükümet kurmasından korkuyor” dedi.