İktidardan 'Puç' kararına tepki

VMRO-DPMNE, Özel Yetkili Savcılığın 'Puç' (Darbe) davası doğrultusunda aldığı karar nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Trayko Velyanovski, Özel Yetkili Savcılığın SDSM ve Soros'un bir şubesi haline geldiğini ve bağımsız olarak çalışmadığını iddia etti.

Velyanovski, Özel Ytkili Savcı Katica Yaneva'ı Zoran Zaev'den ve yurt dışından aldığı emirlerle hareket etmekle suçladı.

Basın toplantısında Velyanvoski, "Katica Yaneva ve beraberindeki savcılık bugün suçluları savunduklarını gösterdiler. Özel Yetkili Savcı Yaneva, 'Puç' davasında iddianamesini geri çekmekle seçim olmadan yasa dışı bir şekilde halkın iradesini engellemek isteyen Zaev ve Veruşevski'nin yanında durduğunu gösterdi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının devamında Velyanovski, "Özel Yetkili Savcılığın görevi yasa dışı dinlemelerden çıkan suçları açığa çıkarmasıydı. Aldıkları bu kararla, Özel Yetkili Savcılık kuruluş amaçlarından ayrılmış ve meşrutiyetini kaybetmiştir." dedi.