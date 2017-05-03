Dün toplanan VMRO-DPMNE merkez komitesi, ülkedeki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Meclis Başkanı seçimini yasalara aykırı olarak nitelendiren VMRO-DPMNE, Anayasa, yasalar, içtüzük başta olmak üzere diğer kurumların da şiddete maruz kaldığını ve bunu kınadıklarını açıkladı.

Yazılı açıklamada, “yasal olmayan” kurumların oluşturulmasının gelecekte aynısının yapılmasını teşvik edeceği, böylece halkın iradesini yok sayılabileceği kaydedildi.

VMRO-DPMNE Merkez Komitesi, açıklamasında bir kez daha SDSM’ye Arnavut platformunda vazgeçmesi çağrısında bulundu.