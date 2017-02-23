



Yazılı bir açıklama yapan İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE), Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğini (SDSM) iktidara gelmek için anayasayı ihlal etmeyi planlamakla suçladı.

Seçim kampanyası sırasında yaptıkları uyarıların gerçek olduğunu bugün herkesin gördüğü belirtilen açıklamada, “SDSM, Makedonya’nın yeniden tanımlanması için ciddi niyetler içerisinde. Bu amaçla anayasanın çiğnenmesi planlanıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

SDSM’yi devlet ve milli çıkarlarla kumar oynamakla suçlayan VMRO-DPMNE, ülkede halen Makedonya’nın çıkarlarını düşünen ve bunun için savaşmaya hazır insanların var olduğu belirtti.