VMRO-DPMNE, Makedonya’daki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla 5 maddelik bir teklif sundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, SDSM’nin yıkıcı politikalarına son vermesi gerektiği ve iktidar olma hırsıyla ülkenin geleceğiyle oynamamasını istedi.

VMRO-DPMNE’nin 5 maddelik teklifinde, Makedon ve Arnavut bloğunda birinci çıkan partilerin koalisyon yapması prensibinin uygulanması, halkın irade verdiği kişilerin ülkenin politikalarını uygulaması, şimdi ve bundan sonraki süreçte Meclis Başkanlığının seçimlerde galip gelen partiden seçilmesi, sadece iki toplumun öne çıktığı bir modelin uygulanması yerine tüm siyasi partilerin ülkedeki tüm toplumlara eşit yaklaşım sunan toplum modelinde devam edilmesi ve ülkenin önceliğinin devlet düzenin değiştirilmesi değil istikrar, ekonomik refah, reform süreci olması gerektiği kaydedildi.

Partiden yapılan açıklamada, bu teklifin partileri üzeri olduğu da belirtildi.