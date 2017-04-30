Yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda SDS'in yaptığı meclis Başkanının seçimi yasa dışı olarak değerlendirildi. Toplantıda ayrıca SDS ve Zoran Zaev halkı tahrik ettikleri için da suçlandı. Anayasa, yasalar ve Meclis kuraları çiğnendiği de masaya yatırıldı" ifadeleri yer alıyor.
'Daha iyi Makedonya' koalisyonunun şiddete karşı olduğunu sorunların diyalog yluyla aayasa ve yasalar çerçevesinde çözülmesinden yana olduğu da kaydedildi.
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