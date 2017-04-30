VMRO-DPMNE'nin önderliğinin yaptığı 'Daha İyi Makedonya' koalisyon ortağı parti liderleri bugün Nikola Gruevski ile bir araya geldi. Alınan bilgiye göre toplantıda ülkedeki mevcut siyasi gelişmeler, mecliste yaşanan olaylar ve Meclis Başkanının seçimi konuları masaya yatırıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda SDS'in yaptığı meclis Başkanının seçimi yasa dışı olarak değerlendirildi. Toplantıda ayrıca SDS ve Zoran Zaev halkı tahrik ettikleri için da suçlandı. Anayasa, yasalar ve Meclis kuraları çiğnendiği de masaya yatırıldı" ifadeleri yer alıyor.

'Daha iyi Makedonya' koalisyonunun şiddete karşı olduğunu sorunların diyalog yluyla aayasa ve yasalar çerçevesinde çözülmesinden yana olduğu da kaydedildi.