



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) tarafından yapılan açıklamada, yeni reform hükümetinin kültürel mirası koruma alanında yeni bir aysa oluşturacağını ve çalışmalara imza atacağı ifade edildi.

18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü nedeniyle SDSM Kültür Konseyi Başkanı Robert Alagozovski, açıklamasında "Makedonya Cumhuriyeti bu önemli günü artık kötü durumda olan değerli ve önemli tarihi eserlerle karşılamamalı" ifadelerine yer verdi.

Alagozovski açıklamasının devamında ise Makedonya'da Ohri gölü, Galiçica, Plaoşnik gibi tarihi ve kültürel değerlerin kötü durumda olduğunu hatırlattı.

VMRO-DPMNE'den Cevap Gecikmedi

İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE), SDSM'nin kültürel miras konusundaki açıklamasına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada bu konuda SDSM'nin güvenirliği olmadığını belirtildi.

Açıklamada, "SDSM'nin hükümette olduğu dönemde kültürel mirasın korunması, onarılması veya rehabilitasyonu alanında bir çalışma bile yapılmamıştır.

VMRO-DPMN'nin açıklamasında ayrıca, SDSM tarafından Ohri gölünün durumunun kritik olduğu konusundaki sözlerinin manipülasyon olduğu da ifade edildi.